Piracy Shield, la nuova piattaforma anti-pirateria donata dalla Lega Serie A e affidata all’Agcom, è sembrata ancora troppo debole di fronte al primo, vero banco di prova dal suo lancio, la partita di cartello dalla 23esima giornata di campionato Inter-Juventus. Come si legge sull'edizione online del Corriere della Sera, infatti, digitando «calcio streaming» sui motori di ricerca, molti utenti sono riusciti a vedere illegalmente il derby d'Italia. Per non parlare dei i link fatti circolare su Telegram che si sono affiancati ai servizi Iptv che sono riusciti in buona parte a funzionare come sempre, a danno degli operatori titolari del diritto di trasmissione.

L'aggravante è che Google, al contrario di quanto aveva comunicato all'Agicom, non è riuscito a predisporre una procedura in grado di rimuovere all’istante dal proprio motore di ricerca i siti che rimandavano agli streaming segnalati e cancellare le pubblicità delle Iptv.