Piccolo excursus in chiave mercato sul Corriere della Sera di oggi. Nell'analizzare la situazione in campionato nei prossimi mesi senza coppe europee, il quotidiano non manca di sottolineare la possibile necessità di una punta.

Inzaghi ha il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A, come si legge, ma in attacco potrebbe fargli comodo una punta (non convincono Arnautovic e Sanchez) e per questo si ragiona su Taremi già per gennaio, anticipando il possibile colpo estivo a zero.