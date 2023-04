Sono tre, secondo il punto di vista autorevole di una penna prestigiosa come Sandro Modeo , i motivi di speranza dell'Inter contro il Benfica. "Per l’Inter attuale, va da sé, non sarà facile. Un’Inter, intendiamo, distante da quella — compatta, dinamica, con tanti uomini in palla — del doppio match col Liverpool dell’anno scorso", la sua premessa sul Corriere della Sera . "Tra i motivi di fiducia — uno non è secondario: il fatto che l’Inter di Champions sia una squadra parallela a quella di campionato, una copia da Terra extra-solare, molto più motivata, attenta, continua. Cui si aggiungono due piccoli rintocchi di campana: la sconfitta interna — dopo 10 vittorie di fila — nello scontro-scudetto di sabato col Porto, team eliminato dall’Inter agli ottavi. Forse (forse) la condizione flette; e comunque qualche scoria resterà, anche perché il titolo sembrava acquisito. Certo, all’Inter non basterà in ogni caso il rigore difensivo esibito contro il Porto (impreziosito, al Dragão, da una pennellata di «boa sorte» ancelottiana); ci vorranno più dinamismo e più assunzione del rischio, già nella «Cattedrale» di Lisbona", il punto di vista di Modeo.

Se da una parte ci sono ragioni per credere alla qualificazione in semifinale, dall'altra non mancano le preoccupazioni di non farcela: "Non si tratta (solo) del tecnico in bilico; dell’involuzione offensiva a livello di uomini (Lautaro-Lukaku) e di dinamiche d’insieme, riassunta negli 87 tiri degli ultimi quattro match con un solo gol su azione; di assenze come quella di Skriniar o di portieri a turno incerti. Si tratta della difficoltà sistemica a reggere quel melange, più e prima dei suoi interpreti: l’esterno di costruzione Alex Grimaldo, l’onnipresente norvegese Aursnes, il redivivo ex Joao Mario, l’inafferrabile Neres, il cannibalico Ramos...".