Mauro Icardi potrebbe essere il nuovo nome di rilievo che passa dall'Europa all'Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l'attaccante argentino ha ricevuto un'offerta dall'Al Shabab da 40 milioni di euro a stagione per un biennale, altri 20 ne saono stati proposti al Paris Saint-Germain per il cartellino. Icardi è reduce da una buona annata con il Galatasaray, dove ha vinto il campionato turco da protagonista.