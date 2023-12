Sono stati 23 i premi consegnati martedì sera nel corso della cerimonia dei CONI Lombardia Awards tenutasi allo stadio di San Siro. L'Inter ha conquistato il titolo di Squadra dell’anno, mentre atleti del calibro di Manuel Locatelli, Filippo Tortu, Roberto Rigali, Danilo Sollazzo, Matteo Zurloni e le coppie Guignard-Fabbri e Conti-Macii sono stati premiati come Atleti dell’anno nelle rispettive categorie, calcio, atletica, arrampicata, tiro a segno e pattinaggio. Al nuotatore milanese Simone Barlaam, oro paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020, diciannove volte campione del mondo, otto volte campione europeo, primatista mondiale nei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9, è stato consegnato il premio speciale come Atleta del Comitato Italiano Paralimpico dell’anno.

Menzioni speciali per la Calcio Lecco, la Feralpisalò, l’Olimpia Milano e la Pallacanestro Brescia, società che si sono distinte per i risultati ottenuti nell’anno. Grande onore è stato tributato a icone dello sport italiano: Lea Pericoli, Franco Baresi, Francesca Schiavone, Pierluigi Marzorati e Dino Meneghin che sono state insignite del titolo di Stars of Honor Lombardia.