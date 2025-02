Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES presenta i giocatori Under 25 che sono sportivamente i più meritevoli di un debutto nella nazionale maggiore. Le classifiche sono state stabilite sulla base di un indice di prestazione specificamente progettato dal nostro team di ricerca utilizzando i dati Wyscout e includono i primi dieci giocatori con le migliori prestazioni presi da 50 nazioni intorno al mondo.

C'è spazio anche per l'Inter, visto che a comandare la classifica della Germania c'è il difensore nerazzurro Yann Bisseck, con un indice di 85.9, in coabitazione con Ansgar Knauff, ala destra dell'Eintracht Francoforte. Per quel che riguarda l'Italia, al primo posto c'è il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi.