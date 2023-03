Il nuovo report settimanale diramato dall'Osservatorio Calcistico del CIES classifica le squadre che attualmente giocano in 75 campionati in tutto il mondo in base al numero di diversi giocatori schierati nelle partite dei vari campionati negli ultimi cinque anni. Le prime tre squadre più stabili in termini assoluti sono gli svedesi dell'Halmstads, che hanno impiegato solo 44 calciatori, seguiti da Manchester City (47) e Athletic Bilbao (49). Per quel che riguarda la Serie A, il club che ha impiegato meno elementi nell'ultimo lustro è il Napoli, con 56 giocatori, seguito dall'Inter a 63 e dalla Lazio con 67. Ultima la Salernitana, arrivata a quota 126.