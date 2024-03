Si è tenuta questa mattina l’udienza al Tribunale amministrativo per discutere il ricorso presentato dal Comune di Milano al Tar contro la decisione della sovrintendenza di porre un vincolo sul secondo anello di San Siro, vincolo che scatterebbe nel 2025. Ma la sentenza non è ancora arrivata e si farà attendere per un altro po'. Come rende noto Calcio e Finanza, "ora il collegio ha per legge 60 giorni di tempo per arrivare alla sentenza di merito. Non si esclude però che il verdetto arrivi qualche settimana prima, anche se lato comune, come ha confermato il sindaco Beppe Sala, si respira pessimismo che vedrebbe la conferma del vincolo molto probabile".