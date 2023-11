Calcio e Finanza ha analizzato anche quello che è il dato degli ascolti registrati dalle 20 squadre di Serie A su DAZN in queste prime 12 giornate di campionato. Secondo i dati forniti da Auditel, la formazione più seguita è la Juventus con una media di telespettatori che supera il milione nelle 12 partite fin qui disputate.

L’unica squadra che riesce a raggiungere il milione come media è il Milan che si piazza in seconda posizione davanti all'Inter che si attesta a 11.508.314 spettatori complessivi, una media di 959.026 a partita. Ovviamente bisogna tenere presente il fatto che alcune formazioni hanno già ospitato dei big match in casa, mentre altre no.