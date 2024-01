Oltre alla media spettatori collezionata dalle 20 squadre di Serie A per il girone di andata, Calcioefinanza.it propone anche la classifica relativa alla percentuale di riempimento media degli stadi italiani in queste prime 19 giornate. C'è un leader a sorpresa in questa graduatoria: trattasi del Genoa, i cui sostenitori hanno riempito lo stadio di Marassi per oltre il 97% durante le partite della squadra guidata da Alberto Gilardino. Segue l’Allianz Stadium, casa della Juventus occupata per oltre il 96% in questa prima parte di stagione. Terzo posto per l'Inter, con il 96% di riempimento davanti al Milan che si ferma al 94%.