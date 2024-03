Il TAR del Lazio bolla con la decisione "Difetto di giurisdizione" il ricorso dell’ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, che si era appellato alla giustizia amministrativa dopo gli sviluppi legali del caso Calciopoli. La richiesta da parte dei suo avvocati era di rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione di incompatibilità della legge 280/2003.

Lo anticipa Calcio e Finanza in attesa della sentenza del TAR del Lazio, che per ora ha solo sottolineato la pronuncia legata al 'difetto di giurisdizione' sulla decisione per il ricorso.