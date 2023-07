Dopo la nota pubblicata qualche ora fa che rende di fatto ufficiale il passo mosso dall’Inter per il progetto di un nuovo stadio lontano da San Siro (LEGGI QUI), ovvero a sud di Milano, ad un passo dal Forum, casa dell'Olimpia Milano, Calcio e Finanza spiega quella che sarà la strategia del club nerazzurro. L'Inter proseguirà per ora su un doppio binario: "da un lato ha infatti aperto la strada, in maniera ufficiale, che porta verso l’area di Rozzano. Ma dall’altra parte rimane in attesa di notizie per quanto riguarda in particolare il vincolo sul secondo anello di San Siro" si legge su CF. Il Meazza resta la priorità dei nerazzurri, ma il potenziale vincolo per la Scala del Calcio, idea sempre più concreta, l'opzione Rozzano sembra la più perseguibile.

"Per arrivare a questo punto il club nerazzurro ha già effettuato diversi studi e ora verranno analizzati tutti i vari aspetti, anche burocratici. Perché è vero che il terreno è privato e quindi il confronto con la politica dovrebbe essere inferiore rispetto a quello che avviene per San Siro - si legge -, ma resta comunque un intervento impattante per la zona e per Rozzano. Ci saranno quindi diversi passaggi all’orizzonte, sia politici che amministrativi, con approfondimenti che proseguiranno in attesa anche di novità dalla sovrintendenza sul Meazza".