Novità in casa Champions League che fa piacere ai tifosi. Approvata difatti la riduzione del tetto per i prezzi dei biglietti nei settori ospiti. Una novità di cui si era già discusso negli anni addietro dopo le polemiche in crescendo dei tifosi che raccoglierà i suoi frutti nella prossima stagione, come emerge dai documenti della UEFA consultati da Calcio e Finanza che rendono ufficiale la notizia.

Il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti nella stagione 2025/26 arriverà ad un massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League. "I club di casa devono mettere a disposizione dei tifosi ospiti almeno il 5% della capienza per gli spettatori UEFA - si legge nel regolamento di Champions League -. Il prezzo dei relativi biglietti non deve superare quello pagato dai tifosi della squadra di casa per i biglietti adulti in un settore comparabile dello stadio (compresi i biglietti venduti agli abbonati, ai membri del club e/o nell’ambito di qualsiasi promozione o pacchetto promozionale comprendente esclusivamente biglietti per le competizioni UEFA). Inoltre, in nessun caso il prezzo di questi biglietti per i tifosi ospiti deve superare i 50 €".

