Nelle ultime ore la Guardia di finanza ha svolto nuovi accertamenti riguardo l''inchiesta sulla Juventus, consegnando in Procura i risultati di una ispezione della Consob acquisita dai militari nelle scorse settimane. Nella documentazione figurerebbe anche una corrispondenza interna tra persone riconducibili ai partner di Ernst & Young, responsabili della revisione dei bilanci del club bianconero e del Barcellona, protagonisti del discusso scambio tra Pjanic e Arthur.

"Dallo staff di Ernst & Young che si occupava dei bilanci del Barcellona arrivò ai colleghi di Torino una specie di avvertimento: le operazioni di compravendita incrociata di giocatori devono essere considerate una “permuta”, con la conseguente applicazione dei relativi principi contabili, e non uno “scambio”, altrimenti – è il senso della segnalazione – la realizzazione di plusvalenze rischia di sfociare in una 'manipolazione di valori' e in una 'frode'", precisano i colleghi di Calcio e Finanza. Sarebbe questo il contenuto di un documento acquisito nelle scorse settimane dalla GF e consegnato alla Procura di Torino, con lo scambio Arthur-Pjanic del giugno del 2020 nel mirino.