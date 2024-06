Anche l'ECA entra in mezzo alle ultime discussioni legate al Mondiale per Club. Dopo le dichiarazioni di Carlo Ancelotti e la smentita del Real Madrid su una possibile non partecipazione dei Blancos alla competizione, fonti dell'organizzazione guidata da Nasser Al-Khelaifi affermano che l'ECA e i suoi club sono impegnati nel Mondiale per Club.

Lo rende noto Calcio e Finanza aggiungendo che "anche la cifra indicata da Ancelotti – 20 milioni di euro – viene messa in dubbio in quanto molti accordi commerciali e televisivi per l’evento devono ancora essere firmati".