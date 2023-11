Analisi amara per Inter e Milan, quella stilata dalla società che lo scorso luglio si è occupata dei sopralluoghi tecnici per la verifica del perimetro del terzo anello di San Siro, la SCE PROJECT. Secondo quanto redatto dalla sopraccitata società, i due club dovranno intervenire con una spesa di 160 mila euro per porre rimedio ad un deterioramento dell'impianto sportivo Giuseppe Meazza. Costi che le due società recupereranno successivamente dal Comune che detrarrà la somma di cui sopra dal canone di affitto annuale, ma che attualmente vanno sostenuti per istallare una "rete di contenimento al terzo anello dello stadio a seguito del distacco di pezzi di calcestruzzo" come si legge su Calcio e Finanza che pubblica la delibera di seguito riportata:

"In particolare, rilevava che nel periodo recente si erano verificate delle lesioni e dei distacchi di porzioni di copriferro da tali elementi in calcestruzzo armato dovuti alla corrosione delle armature e che le porzioni in fase di distacco erano già state prontamente rimosse e le armature erano state spazzolate e passivate. Per il ripristino di tutti gli elementi ed il risanamento di tutte le parti lesionate e/o in fase di distacco e la messa in sicurezza, il professionista proponeva una soluzione tecnica mediante una rasatura impermeabile completa di rete in fibra di vetro e la posa di un profilo rompi goccia, ipotizzando una spesa di circa € 400.000,00.

La proposta veniva condivisa durante il collegio tecnico del 3 agosto 2023 ed è attualmente in corso la progettazione definitiva. Con mail del 16 ottobre 2023 il referente del Politecnico di Milano, comunicava che, nel corso delle attività di verifica annuale dei cappellotti delle testate dei cavi di ormeggio del terzo anello, era stata rilevata la presenza di alcune fessure causate dalla corrosione dei ferri d’armatura, presenti anche sui parapetti delle torri. Con la comunicazione del 18 ottobre 2023 le Concessionarie trasmettevano la richiesta di convocazione del Collegio Tecnico per la trattazione del tema distacchi calcestruzzo/intonaco 2° e 3° anello.

Anche al fine di valutare misure urgenti e straordinarie volte alla messa in sicurezza delle aree interessate, la Direzione Lavoro, Giovani e Sport ha convocato il Collegio Tecnico che si è riunito il 25 ottobre 2023. Alla luce della segnalazione pervenuta, […] l’Amministrazione per ragioni di sicurezza, ha approvato la proposta delle concessionarie di installare una rete di contenimento lungo tutto il perimetro ed il riconoscimento di tali opere a scomputo, ravvisando la necessitàe la massima urgenza nell’esecuzione dei lavori anche alfine di una migliore valutazione di eventuali varianti di dettaglio sul progetto di risanamento strutturale complessivo, esteso ai parapetti ed intradossi.

Il costo complessivo dell’intervento approvato dal Comune di Milano per la posa in opera della rete anticaduta ammonta complessivamente a 160.700,01 euro (oltre IVA). La spesa sarà anticipata Inter e Milan secondo la procedura 'a scomputo', di cui agli artt. 4 e 5 del vigente atto convenzionale per la concessione d’uso e di gestione dello stadio Meazza. Il costo degli interventi […] sarà dedotto dal canone a scomputo previsto per la relativa categoria".