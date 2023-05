La Lega Serie A ha pubblicato nella giornata di ieri il bando ufficiale per la presentazione delle offerte per i diritti tv del massimo campionato italiano. Il periodo di riferimento è quello che prenderà il via con la stagione 2024/25 e che si potrebbe estendere addirittura su un arco temporale della durata di cinque anni, grazie alle recenti modifiche della Legge Melandri. Come analizza Calcio e Finanza, tra i pacchetti messi a disposizione dei soggetti interessati ne spicca uno particolarmente interessante che sembra essere stato tagliato su misura per Amazon. Si tratta del pacchetto 6C, che si abbina ai pacchetti 6A e 6B, per un totale di tre emittenti che sarebbero eventualmente coinvolte nelle trasmissioni degli incontri.

Partendo da quelli più “ricchi”, dei pacchetti 6A e 6b «formano oggetto […] 175 (centosettantacinque) Eventi per ciascuna Stagione Sportiva, corrispondenti a 5 Gare per ciascuna delle 35 Giornate che saranno individuate con le modalità indicate nella sezione Pick». In sostanza, le due emittenti che acquisissero questo pacchetto avrebbero a disposizione cinque gare a testa per ogni turno, ma per un totale di 35 giornate. E le altre tre giornate? E’ qui che si inserisce il tema Amazon. Come si legge nel documento, del terzo pacchetto – il 6C – «formano oggetto […] 30 (trenta) Eventi per ciascuna Stagione Sportiva corrispondenti a tutti gli Eventi ricompresi in 3 Giornate collocate nel calendario nei seguenti mesi e in concomitanza con ricorrenze particolari (a titolo esemplificativo: Halloween, Black Friday, San Valentino) o festività (a titolo esemplificativo: Natale)»:

Ottobre/Novembre;

b) Dicembre; e

c) Febbraio/Marzo.

«In ciascuna delle predette Giornate – si legge ancora nel documento –, Lega Serie A collocherà 2 Gare con le seguenti caratteristiche»:

Gare giocate da Società Sportive qualificate alle competizioni UEFA della Stagione Sportiva; e/o

Gare giocate dalle 3 Società Sportive tra le prime 4 Società Sportive che hanno ottenuto la più alta audience televisiva nella Stagione Sportiva precedente.

«Sarà poi cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle Gare di ogni singola Giornata collocandole negli slot orari scelti da Lega Serie A compatibilmente con le esigenze sportive», recita il documento a proposito di questo specifico pacchetto.

Ma da dove nasce il riferimento ad Amazon? Lo stesso identico pacchetto è stato creato dalla Premier League, che lo ha venduto proprio al colosso statunitense. Amazon trasmette dalla stagione 2019/20 due turni completi del massimo campionato inglese: un infrasettimanale e il celebre Boxing Day, con le sfide in programma a Santo Stefano. Una strategia di marketing per la società che domina il mondo dell’e-commerce, interessata ad accrescere il più possibile il numero dei propri iscritti al servizio Prime, specialmente durante le festività (su tutte il Natale), quando le attività di acquisto di prodotti di qualsiasi genere si impennano. Amazon raccoglierà la sfida anche in Italia?