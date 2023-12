In attesa di capire se riusciranno a dotarsi di una nuova casa nei prossimi anni, Inter e Milan intanto continuano la convivenza a San Siro, impianto per cui pagano un affitto. Come si legge su Calcio e Finanza, nel 2022-23 la spesa è rimasta stabile rispetto alla stagione precedente: i nerazzurri, nello specifico, hanno versato 3,7 milioni di euro, 200mila in più dei rossoneri, a M-I Stadio SRL, la società formata dai due club per gestire la Scala del Calcio. Dalla stagione 2015/16 al 2022/23, sono stati sborsati 64,8 milioni di euro complessivi, con una media di circa 8,1 milioni per Inter e Milan in ogni stagione.

M-I Stadio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con ricavi per 27,1 milioni di euro (+37% rispetto ai 19,8 milioni al 30 giugno 2022) e un utile pari a 3,6 milioni di euro (+1,0 milioni nel 2021/22), cifre mai toccate negli anni dalla società che gestisce lo stadio Meazza.