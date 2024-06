Pericolo Olimpiadi scansato. Come spiega il Corriere dello Sport, a meno di sorprese dell’ultimo momento, né Lautaro né Thuram parteciperanno alla rassegna a 5 cerchi che si terrà a Parigi tra luglio e agosto. E Inzaghi può sorridere.

Entrambi avevano dato una sorta di disponibilità in caso di convocazione, ma non sono stati chiamati da Argentina e Francia. Peraltro, non essendo data Fifa, il club si sarebbe potuto opporre alla chiamata. Scontro potenziale evitato alla radice.