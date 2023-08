In questi giorni si parla molto della possibilità che Rade Krunic possa raggiungere il Fenerbahce, a fronte di una proposta di contratto molto allettante. "Va ancora trovata l’intesa tra il Milan e la squadra turca - spiega il Corriere dello Sport -. In verità Pioli vorrebbe trattenerlo, spera che il jolly del centrocampo resti. Ma sono ore cruciali per il rossonero, convinto anche da una telefonata di Edin Dzeko, compagno di nazionale e ora punta del club turco".