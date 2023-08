Quasi definito l'arrivo di Benjamin Pavard, in casa Inter il prossimo obiettivo è l'avvicendamento in attacco tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Calcio e Finanza ha analizzato lo spazio a bilancio che i nerazzurri libererebbero facendo uscire el Tucu in questi ultimi giorni di mercato.

Se Correa restasse all’Inter, nel 2023/24 avrebbe un peso di poco meno di 8,5 milioni di euro per quanto riguarda la quota ammortamento. A questa cifra si somma lo stipendio, che nel suo caso è pari a poco meno di 6,5 milioni di euro lordi (3,5 milioni di euro netti). Complessivamente, il peso sui conti nella nuova stagione sarebbe quindi pari a 15 milioni di euro circa.

Tra le opzioni a disposizione, l’Inter potrebbe decidere di cedere l'argentino a titolo temporaneo, coprendo magari una parte della quota ammortamento con un’operazione in prestito oneroso. Al contrario, in caso di eventuale cessione a titolo definitivo, se il club non volesse fare registrare una minusvalenza – considerando anche i mesi di luglio e agosto già trascorsi – dovrebbe cedere Correa a circa 15,5 milioni di euro.