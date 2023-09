Completato l'organico della stagione 2023-2024, il sito Calcioefinanza.it mette in fila quelli che sono gli ingaggi della rosa dell'Inter per la stagione in corso, una stima calcolata prendendo in considerazione le cifre degli stipendi pubblicate in passato da La Gazzetta dello Sport integrati con i salari dei nuovi calciatori arrivati nel mercato estivo, sulla base delle indiscrezioni di stampa e aggiustando le cifre dei contratti rinnovati. Si conferma la politica di taglio dei costi: la società nerazzurra dovrà riconoscere infatti 70,9 milioni netti, circa 117,8 milioni di euro per gli ingaggi a livello lordo, con un risparmio su base annua di 11,2 milioni circa rispetto alla scorsa stagione.

Guida la classifica Hakan Calhanoglu con 6,5 milioni netti, davanti a Lautaro Martinez che arriva a 6 insieme a Marcus Thuram, nuovo arrivo del mercato estivo. Tra gli altri nuovi elementi a disposizione di Simone Inzaghi, Benjamin Pavard si colloca al quinto posto con cinque milioni mentre in fondo alla classifica ci sono i due portieri Emil Audero e Raffaele Di Gennaro, che arrivano rispettivamente a 800mila e 150mila euro.

