Il sito Calcioefinanza.it ha proposto una proiezione di quelli che potrebbero essere gli incassi dei 20 club di Serie A per la ripartizione dei diritti televisivi per la stagione 2022-2023 appena andata in archivio. Prendendo in considerazione i parametri della Legge Melandri, a comandare la classifica sarebbe l'Inter, davanti a Napoli e Milan, uniche squadre oltre gli 80 milioni di euro: i nerazzurri, nel dettaglio, si apprestano a ricevere una somma pari a circa 87,1 milioni di euro. La Juventus, quarta, si ferma a circa 78 milioni di euro. In fondo alla graduatoria, invece, troviamo Empoli, Spezia e Cremonese, con i grigiorossi unica società sotto i 30 milioni di ricavi.