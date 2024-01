Un girone d'andata sotto media a livello di gol non ha escluso la rimonta nella classifica marcatori di Dusan Vlahovic: secondo i betting analyst di Planetwin365 e Sisal, l'attaccante della Juve vede ora il titolo di capocannoniere rispettivamente a quota 9,50 e 12, ovvero circa un terzo rispetto a poche settimane fa. Un deciso passo avanti per il serbo, salito a 11 marcature e ora primo inseguitore di Lautaro Martinez, il quale, con già 18 reti all’attivo, secondo gli analisti ha comunque il titolo in tasca, a 1,08. Tra gli altri maggiori contendenti, Olivier Giroud insegue a quota 12, con Domenico Berardi a 13 e Romelu Lukaku a 17.