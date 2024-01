Formula modificata, stesso risultato. Le semifinali della nuova Supercoppa Italiana a quattro squadre hanno emesso il loro verdetto e, a giocarsi il titolo, saranno ancora una volta la formazione campione d'Italia uscente e la vincitrice della Coppa Italia. L'Inter 'schiacciasassi', che ha travolto la Lazio con un sonoro 3-0, sfida un Napoli abile a superare la Fiorentina con il medesimo punteggio e apparso più compatto grazie al cambio di veste tattica operato da Walter Mazzarri. Tra il tecnico toscano e il successo c'è la squadra del suo passato che, per i bookies, potrebbe infliggergli una cocente delusione.

Nerazzurri favoriti - La convincente prova con la Fiorentina pare non essere stata sufficiente a rilanciare le quotazioni del Napoli nell'ottica del confronto con i ragazzi di Simone Inzaghi, il cui successo nei tempi regolamentari è quotato a 1.67 da Betclic. I partenopei sono dati a 5.05 (per Sisal a 5.00), mentre il pareggio è a 3.97. Capitan Lautaro Martinez potrebbe quindi iniziare a fare già le prove generali dell'alzata di coppa, indicata a 1.35, mentre le chance degli azzurri in tal senso sono stimate a 3.25.

Finale inedita in Supercoppa Italiana - Se quella tra Napoli e Inter sarà una prima assoluta nella competizione, l'ultimo precedente in Serie A risale ad appena un mese e mezzo fa, più precisamente al 3 dicembre scorso, allo Stadio 'Diego Armando Maradona' quando Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella e Marcus Thuram firmarono lo 0-3 ospite. La replica del risultato esatto è quotata a 14.00 da Betclic. Lo spettacolo non dovrebbe comunque mancare considerato che l'Over 2.5, a 1.81, è valutato come più probabile rispetto all'1.97 dell'Under 2.5.

Tango argentino in zona gol - Con l'assenza prolungata di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa, sarà nuovamente Giovanni Simeone a guidare l'attacco napoletano nell'assalto alla porta di Yann Sommer. Dopo aver colpito la Fiorentina, il Cholito prepara un altro timbro, dato a 4.00 da Betclic. A contendergli il trono di man of the match, sull'altro lato del campo, ci sarà prima di tutti Martínez, che sogna una firma sulla finale quotata a 2.25. A breve distanza, a 2.75, il compagno di reparto Thuram, mentre una rete di Çalhanoğlu è a 4.50. A far compagnia a Simeone, in avanti, ci saranno invece Khvicha Kvaratskhelia, con quota-gol Betclic a 4.75, e l'ex-interista Matteo Politano, a 5.50.