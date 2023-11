Una è in cerca della seconda stella da cucire sul petto per bruciare sul tempo i ‘cugini’ rossoneri, l’altra coltiva l’ambizione di tornare a essere la dominatrice della Serie A. Secondo Betclic, Inter e Juventus sono pronte a contendersi il trionfo in questa Serie A, con i ragazzi di Simone Inzaghi favoriti, a quota 1.60, e gli uomini di Massimiliano Allegri a inseguire, a 3.50. Anche la previsione relativa al primo posto al termine del girone d’andata riflette una dinamica simile, considerato che l’Inter è data a 1.45 e la Juventus è a 2.70. In generale, le prime due piazze dovrebbero comunque essere blindate, con l’accoppiata in ordine Inter-Juventus data a 1.75 e Juventus-Inter a 3.75. Le ultime prestazioni altalenanti hanno invece reso più accidentato il percorso del Milan, ora a 8.00 in ottica Scudetto (a 7.50 per Sisal), quota leggermente inferiore rispetto a quella del Napoli, a 10.00.

Un avvio impreziosito da numeri più che incoraggianti pone inevitabilmente la formazione nerazzurra nella condizione di dover reggere il ‘peso’ del ruolo della squadra da battere. Anche la quota Betclic per il miglior attacco sorride a Lautaro Martnez e compagni, a 1.30. Segue il Napoli, a 4.50, poi il Milan e la Roma, a 6.50, e l’Atalanta, a 8.50. Più defilata, in questo caso, la Juventus, a 15.00 insieme alla Fiorentina. I bianconeri, tuttavia, si riscattano nei pronostici per la miglior difesa, con quota a 2.50, seconda solo all’1.45 dell’Inter.

Stando alle quote Betclic, la contesa per le posizioni più nobili potrebbe essere meno infiammata del solito. Esclusa l’Inter, ci sono la Juventus, a 1.05, il Milan, a 1.25, e il Napoli, a 1.45, che sembrano aver già prenotato un biglietto per la prossima Champions. Le outsider più credibili sono attualmente la Roma e l’Atalanta, tutte e due a 3.50.

L’impressionante rendimento sotto porta di Martinez non lascia adito a molti dubbi. Per Betclic, sarà proprio il Toro a chiudere la classifica marcatori davanti a tutti, con quota 1.20. A distanza, puntano alla rimonta Victor Osimhen, a 8.00, Olivier Giroud e Romelu Lukaku, questi ultimi dati entrambi a 10.00.