Dopo la conquista della Supercoppa italiana di ieri sera, per l'Inter di Simone Inzaghi ci sono ottime possibilità di portare a casa lo Scudetto e di conseguenza la seconda stella. Nonostante la presenza ingombrante della Juventus, i bookies confermano la loro fiducia nei nerazzurri: paga infatti 1,35 su Better e Goldbet il trionfo nerazzurro in campionato a tre anni dall’ultimo tricolore. Più difficile invece ripetere il percorso della scorsa stagione in Champions League: l'eventuale trionfo a Wembley paga infatti 15 volte la posta.