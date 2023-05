Assegnato lo Scudetto con il Napoli che torna campione d’Italia, nelle restanti cinque giornate saranno la lotta per l’Europa e la sfida salvezza i grandi temi della Serie A. In particolare la zona Champions potrebbe essere rivoluzionata nel prossimo turno con Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus, tre gare che mettono a confronto le squadre dalla seconda alla settima posizione.

In Roma-Inter, in programma domani alle 18 entrambe le squadre dovranno pensare agli impegni delle coppe della prossima settimana e per Mourinho c’è l’aggravante dei tanti infortuni. Senza molti titolari i giallorossi devono affrontare una squadra che sta benissimo: tre vittorie di fila in campionato, compreso il recente 6-0 ai danni del Verona, oltre al successo in Coppa Italia contro la Juventus e viste le premesse non sorprende che Simone Inzaghi sia favorito a 2,50, mentre il segno 1 per Lorenzo Pellegrini e compagni vale 3,10.