In campo gli occhi durante Roma-Inter saranno puntati ancora una volta sul grande ex della sfida, Romelu Lukaku che proprio all'Olimpico lo scorso anno andò a segno con la maglia dell'Inter. Stavolta la sua firma sul match pagherebbe 3,45 su Planetwin365, mentre una doppietta paga 17 volte la posta su William Hill. In primo piano in casa giallorossa si conferma anche Dybala (4,75), mentre un'altra rete di capitan Pellegrini è offerta a 7,00. Decisivo nell'1-0 dell'andata, Thuram stavolta è a 3,45 nelle scommesse sui marcatori, alle spalle di Lautaro che apre la lista a 2,70. La doppietta del Toro si attesta a quota 7.