L'esperienza britannica di Roberto De Zerbi va come meglio non potrebbe. In Premier League, sulla panchina del Brighton, l'ex tecnico del Sassuolo ha trovato il modo di farsi conoscere anche fuori dall'Italia, portando una squadra di provincia all'ottavo posto in classifica, a un punto dal Liverpool e davanti a un Chelsea in crisi. Così, di colpo si aprono possibilità enormi per un allenatore che in Italia aveva già avuto un grosso riconoscimento, vincendo la Panchina d'Oro 2022.