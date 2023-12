Prosegue la corsa dell'Inter in vetta alla classifica, con la possibilità di allungare momentaneamente a +7 il vantaggio sulla Juventus. Contro il Genoa i precedenti sono netti, viste le sette vittorie ottenute negli otto incroci più recenti. Un altro successo al Ferraris è dato a 1,59 su Planetwin365, mentre la prima vittoria rossoblu dal 2018 si gioca a 5,95.

L'unico pareggio degli ultimi cinque anni è arrivato proprio la scorsa stagione, sempre al Ferraris e stavolta - dopo l'1-1 con cui Gilardino ha fermato la Juventus - pagherebbe 3,80. Per i padroni di casa ci sarà un altro tabù da sfatare, visto che da otto partite non segnano contro i nerazzurri: almeno un gol stavolta è offerto a 1,61. Retegui sarà di nuovo disponibile e gli analisti puntano su di lui (a 4,50) nelle scommesse sui marcatori; per l'Inter, con Lautaro ancora out, si fa avanti Arnautovic a 3,00.