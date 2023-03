Novanta minuti separano l’Inter di Simone Inzaghi dai quarti di Champions, ma la sfida al Do Dragão di Porto non è tra le più semplici. Il margine ridotto acquisito nella gara d’andata non garantisce il passaggio del turno. I nerazzurri avranno di fronte la solita squadra in grado di creare gioco e occasioni da gol a ripetizione. Del resto, durante il match di San Siro, non sono mancate le opportunità per i lusitani e in più occasioni aleggiava un palpabile senso di pericolo dalle parti di André Onana (portiere di Champions con più parate finora). L’Inter ha saputo adattarsi all’atteggiamento dell’avversario e creare le sue giocate, trovando la rete solo nel finale quando tutto sembrava essere indirizzato per un semplice 0-0. Strepitoso l’apporto di Hakan Calhanoglu.

"Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire - ha sottolineato Inzaghi al termine del match, pur trovando le giuste motivazioni per elogiare i suoi -. “Ottima gara, anche se potevamo fare un gol in più per via della superiorità numerica. Nel primo tempo dovevamo essere più veloci nel giro palla, più rapidi, ma con un avversario così aggressivo non era facile. Dovevamo alzare un po' il ritmo, ma nonostante quello abbiamo creato e meritavamo già il vantaggio”. Buone le impressioni su Romelu Lukaku e sulla panchina: “Chi è entrato lo ha fatto benissimo: ho bisogno di tutti perché si gioca tanto e con avversari che ti fanno spendere molte energie”. Anche Fabio Capello ha elogiato Inzaghi: “Tutte le mosse di Simone sono state giuste, ha capito cosa serviva e in che momento. Davvero una bella Inter”.

E adesso, sotto con il ritorno. Tutti i siti scommesse classificati da scommesse.org prevedono una partita piuttosto equilibrata, del resto il Porto ha ceduto solo nel finale dopo una gara combattuta. Grazie al risultato dell'andata, i nerazzurri partono leggermente favoriti per il passaggio del turno, ma i principali bookmakers li escludono dal gruppo di favorite assolute per la vittoria della Champions. Delle due milanesi è la meglio quotata per arrivare lontano. Staccatissimo il Porto, quotato in media tra 86.00 e 150.00.