Il rinnovo dell'Atalanta è ancora lontano e su Luis Muriel cresce l'attenzione dell'Inter. Il club segue con discrezione la situazione del colombiano, potenziale innesto di qualità in attacco soprattutto in caso di uscita di Alexis Sanchez.

Ai nerazzurri si affiancano anche i bookmaker, per i quali la partenza di Muriel da Bergamo già a gennaio è uno scenario più che plausibile: l'addio è infatti dato a 1,85 su Planetwin365. Contemporaneamente crescono le possibilità di piazzare in uscita Stefano Sensi. Il centrocampista è agli ultimi mesi di contratto e l'Inter vorrebbe monetizzarlo per non perderlo a zero a giugno: in questo caso, il colpo della dirigenza pagherebbe 1,70.