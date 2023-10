Romelu Lukaku non si ferma più. Con la doppietta al Cagliari il belga ha inviato un messaggio chiaro alla Serie A, ribadendo la sua candidatura per il titolo di capocannoniere. Finora i gol realizzati dal centravanti della Roma sono cinque, come le presenze da titolare in campionato. La sua quota come massimo realizzatore della lega si gioca a 10 su Goldbet e a 11 su Scommessemania. Stesso valore per la quota di Domenico Berardi, anche lui autore di cinque gol in quest’inizio di stagione.

I due sono comunque lontani da Lautaro Martinez, sceso a 2,10: l’argentino, leader della classifica marcatori con dieci reti all’attivo, resta il favorito. Alle sua spalle c’è Victor Osimhen, salito a 3,50, ma a segno con continuità nelle ultime tre partite di Serie A. Più staccati Dusan Vlahovic e Olivier Giroud, rispettivamente proposti a tra 12 e 15 e tra 17 e 25. Perde terreno, infine, Ciro Immobile: il quinto titolo di capocannoniere dell’attaccante biancoceleste si gioca a 35 volte la posta.