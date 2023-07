Secondo i bookmaker è la Juventus la grande favorita per strappare Romelu Lukaku al Chelsea. Lo sbarco del belga a Torino è dato a 1.65 su Netbet, mentre Goldbet lo quota a 1.75. A seguire Planetwin365 (1.80) e Sisal (1.85). Più complicato il ritorno all'Inter: Sisal e Netbet lo offrono in lavagna a 6.00, ma si arriva anche a 9.00 su Planetwin 365 e all'8.00 di Goldbet.