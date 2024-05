Da una parte le parole rassicuranti di club, giocatore e agente, che non hanno mai messo in discussione il rinnovo. Dall'altra, le voci su richieste che l'Inter non potrebbe accontentare. Come si riferisce agipronews, la permanenza di Lautaro Martinez in nerazzurro sarebbe tutt'altro che sicura, almeno secondo i bookmaker: tra le possibili destinazioni per la prossima sessione di calciomercato, spiccano Arsenal e Paris Saint Germain, offerte entrambe a 7,50.

Segue il duo inglese formato da Chelsea e Manchester United, proposte a 12 come la futura squadra dell'argentino. L'Atletico Madrid, che a marzo ha eliminato proprio l'Inter dalla Champions, paga 15 volte la posta. La permanenza in nerazzurro rimane comunque in pole, a 1,25.