Cala il sipario sul girone d'andata della Serie A, con l'Inter laureatasi campione d'inverno e la Juventus inseguitrice più accreditata nella corsa al titolo. Secondo gli esperti di William Hill e Planetwin365, i favoriti per il titolo di campione d'Italia restano i nerazzurri, quotati tra 1,20 e 1,28, ma la squadra di Allegri ha guadagnato quota. Il trionfo di ieri contro la Salernitana ha fatto guadagnare terreno ai bianconeri, ora tra 3,50 e 4,33.

Duello a distanza sempre più intrigante che fa salire l’attesa per il confronto sul campo, in programma per il prossimo 4 febbraio. E proprio sul derby d'Italia del prossimo mese, fondamentale appuntamento per la corsa scudetto, Snai non ha dubbi: a San Siro i nerazzurri appaiono come favoriti, ma con quota alta, pari a 2,10, mentre per il segno '2' si sale a 3,50; a 3,25, infine, un altro pareggio.