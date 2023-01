Dopo il trionfo in Supercoppa a Riyadh, l’Inter torna in campo lunedì sera in campionato per la sfida contro l’Empoli. I nerazzurri sono i grandi favoriti per il Monday Night di San Siro: su SNAI il segno «1» è in lavagna a 1,28, con i toscani che dovranno fare un’impresa (6,00) per portare via un punto. Il blitz esterno degli azzurri vale invece 9,75 volte la posta.