Centrare il Triplete quindici anni dopo. E’ questo l’obiettivo dell’Inter e di Simone Inzaghi, dopo il colpo da ex con la Lazio in Coppa Italia, successo che ha permesso di centrare la semifinale di Coppa Italia, una qualificazione che segue il primo posto in Serie A e gli ottavi di finale da giocare contro il Feyenoord in Champions League.

I nerazzurri sono in piena corsa in tutte e tre le competizioni e come riporta Agipronews, per i betting analyst il Triplete non è utopia: su Snai, infatti, il successo in tutte e tre le competizioni si gioca a 30. I campioni d’Italia in carica sono favoriti per bis tricolore, offerto a 1,75 su Goldbet, con il Napoli – avversario dei nerazzurri nel big-match di sabato – primo rivale a quota 3. Derby milanese invece per la Coppa Italia, con l’Inter ancora in pole, a 1,85, sul Milan dato a 3,50, mentre è più difficile la missione europea, con Lautaro e compagni proposti a 11 volte la posta.