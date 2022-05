Novanta minuti facili per betting analyst e scommettitori, ma forse i più impegnativi della stagione per Inter e Milan nella volata finale verso lo scudetto. L'ultima giornata di Serie A vedrà i nerazzurri a San Siro contro la Sampdoria e i rossoneri al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra le due, il compito sulla carta più agevole sarà per la squadra di Simone Inzaghi, data appena a 1,11 su Planetwin365 contro l'8,75 del pareggio e l'astronomica quota 18 del blitz blucerchiato. Il ruolo di trascinatore spetterà ancora una volta a Lautaro Martinez, che in quota ha la strada spianata per il gol: la sua rete è offerta a 1,45, con Edin Dzeko accanto a lui dato a 1,65 e con Ivan Perisic in terza battuta a 2,35. La rimonta dell'Inter rimane comunque in salita nelle scommesse sullo scudetto, dove l'impresa vale 6,50 contro l'1,08 del Milan.