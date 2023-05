Simone Inzaghi vuole mettere la settima. Dopo lo straordinario primo atto dell’Euroderby di Champions League contro il Milan, l’Inter si rituffa nel campionato con la sfida con il Sassuolo di sabato sera. I nerazzurri, reduci da sei vittorie tra tutte le competizioni, partono avanti anche contro i neroverdi, a 1,42 su Stanleybet.it e 1,43 su 888sport.it contro la vittoria del Sassuolo, capace di violare San Siro la scorsa stagione e in quattro delle ultime sette sfide milanesi, vista tra 6,60 e 7,50. Nel mezzo il pari, assente dal 2020, a 4,90. Più equilibrio in quota tra Goal, in pole a 1,72 e No Goal, proposto a 2.01.

Nell’1-2 dell’andata fu decisivo con una doppietta Edin Dzeko, reduce dal gol che ha aperto le danze contro il Milan. Una rete del bosniaco si gioca a 2,40, quota che sale a 5,50 nel caso sia ancora lui il primo marcatore del match. Occhi puntati anche su Lautaro Martinez, in cerca di una clamorosa rimonta in classifica capocannonieri: il timbro del Toro è in pole a 1,95 mentre tra gli ospiti il solito Domenico Berardi, autore degli ultimi tre gol della squadra emiliana, è offerto a 4,25 volte la posta.