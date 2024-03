Scoglio Atletico superabile, ma non solo. Secondo i bookmakers sono solo quattro le squadre più accreditate dell'Inter per la vittoria finale della Champions League: Manchester City, Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco, rispettivamente quotate a 2,75, 5,50 e 7,50 (Arsenal e Bayern). Per gli scommettitori immaginare Lautaro Martinez che solleva la coppa non è utopia e l'eventuale titolo dell'Inter è dato a 9,00. Il Napoli, invece, è a 75, al pari del Porto, con il solo Psv Eindhoven ad avere una quota più alta (100).