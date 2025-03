L'Inter ospita l'Udinese a San Siro e per i bookie i nerazzurri sono i favoriti per la conquista dei tre punti. Come riporta Agipronews, il segno '1' è al banco a 1,38 su Snai e Betflag, mentre la vittoria dei bianconeri paga 7,75 la posta Il pareggio è invece quotato a 4,60. Il segno Over, fissato a 1,75, è più basso rispetto all'Under, proposto invece a 1,97.

Per quanto riguarda il gol favorito sulla concorrenza è Marcus Thuram: una rete del francese si gioca a 2, mentre quella di Joaquin Correa vale 3. Hakan Calhanoglu è invece offerto a 3,50. In casa Udinese si punta su Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, proposti rispettivamente a 4,50 e 5.