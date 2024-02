I bookies credono nel successo dell'Inter domani sera al Meazza contro l'Atletico Madrid. La vittoria nerazzurra è data tra 1,75 e 1,77 su Planetwin365 e 888sport, mentre quella dei colchoneros oscilla tra 4,60 e 5,25. Il pareggio paga 3,55.

Inter avanti anche nel discorso qualificazione, 1,60 contro 2,20. Nonostante l'indole realizzativa delle due squadre è in vantaggio l’Under (1,67) sull’Over (2,08) e il No Goal (1,75) sul Goal (1,96). Un gol di Lautaro Martinez paga 2,50, quello di Thuram 2,65. Griezmann è dato invece a 4,75.