Il primo impegno dell'Inter nel 2024 sarà in Serie A contro il Verona. Un appuntamento decisamente alla portata dei nerazzurri secondo gli esperti di William Hill e Better, che propongono il segno «1» rispettivamente a 1,15 e 1,17. La vittoria degli ospiti paga invece 14,50 e 19 volte la posta, mentre il pareggio viaggia in quota tra 7 e 7,50 volte la posta.

Il No Goal (a 1,60) appare favorito sul Goal (a 2,25), con l'Over 2,5 a 1,50 su William Hill e 2,50 su Better. Tra i marcatori occhio a Marcus Thuram, con il gol dato a 2,05, ma anche a Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu a 2,20. Tra i risultati esatti, infine, spiccano il 2-0 a 5,50 e il 3-0 a 6,50.