L'Inter fa tappa a Monza prima della Supercoppa Italiana in Arabia con l'obiettivo di mettere in tasca tre punti preziosi per il campionato. Il blitz interista è dato a 1.50 da Betclic, mentre il successo dei padroni di casa è a 6.45. Quota a 4.40 per il pareggio. L'Over 2.5 è invece al banco a 1.80, mentre l’Under 2.5 è valutato a 1.99.

Cpaitolo marcatori: una rete di Lautaro Martinez vale 1.74 la posta, mentre quella di Marcus Thuram paga 2.25. A 2.40, invece, l'eventuale sigillo di Marko Arnautovic, seguito dal 2.65 di Alexis Sanchez. Il gol di Dany Mota è dato invece 5.20, mentre il baby Valentín Carboni, in prestito proprio dall’Inter, ha la quota-gol a 6.50. Chiudono Andrea Colpani (5.20) e Matteo Pessina (6.95).