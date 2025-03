Per i bookies è l'Inter la strafavorita per la sfida di San Siro contro il Monza. L'1 si gioca a 1,12 su Betflag e 1,13 su Sisal, mentre pareggio e vittoria dei brianzoli sono in lavagna rispettivamente a 9 e a 22. L'Over (a quota 1,47) è favorito sull'Under (a 2,50).

Tra i marcatori spicca Lautaro Martinez, in pole a 1,72, seguito dal compagno di reparto Marcus Thuram a 1,80. Il gol dell'ex di Frattesi è invece proposto a 2,75, mentre Mota e Ganvoula pagano 7,50.