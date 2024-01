Inter e Mehdi Taremi sempre più vicini anche secondo i bookmaker. L'incontro dei giorni scorsi tra la dirigenza nerazzurra e uno dei mediatori del possibile affare convince gli analisti, che già nelle scorse settimane avevano puntato gli occhi sull'iraniano, considerato il rinforzo ideale in attacco. L'arrivo dell'attaccante - in scadenza con il Porto - è ora offerto tra quota 2,35 su Planetwin365 e quella a 2,50 su Goldbet. Praticamente certo, in ogni caso, l'addio di Taremi ai Dragoes, passato nell'ultima settimana a 1,95.