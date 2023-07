Due partenze pesanti, come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, rimpiazzate per ora con il solo Marcus Thuram, rendono incompleto il reparto d'attacco a disposizione di Simone Inzaghi, alla ricerca almeno di un altro innesto in avanti. Per gli esperti di Snai e Better il favorito numero è l’attaccante dell’Arsenal Folarin Balogun, reduce dai 21 gol segnati in Ligue 1 con la maglia del Reims, e dato in nerazzurro entro la fine della sessione estiva del calciomercato a 2.

L’attaccante statunitense precede in lavagna Mbala Nzola, protagonista di un’ottima stagione con la maglia dello Spezia, offerto a 2,50, mentre il passaggio l'arrivo a Milano dell’atalantino Duvan Zapata vale 4 volte la posta. Appare invece più remota l’opzione Jonathan David: l’arrivo a Milano del canadese del Lille si gioca a 5, con Ciro Immobile, attaccante che con Simone Inzaghi in panchina alla Lazio ha vissuto i suoi anni migliori, fissato a 8.