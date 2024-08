Domani, con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina, scatta il campionato, con i nerazzurri campioni d’Italia in carica che partono anche in questa stagione con i favori del pronostico. Quote ovviamente dalla parte dei nerazzurri anche per la sfida contro la squadra di Alberto Gilardino: Lautaro Martinez e compagni partono favoriti a 1,50, seguono il pareggio a 4,25 e il segno «1» a 6,50.